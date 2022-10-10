Эксперт рассказала о росте цен на красную рыбу

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Цены на красную рыбу в России увеличились по сравнению с прошлым сезоном на 30 процентов, связано это в первую очередь с путиной невысокого качества в 2022 году, рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Эксперт отметила, что снижения цен в будущем не предвидится, а к новогодним праздникам этот продукт может подорожать еще на 10-15 процентов.

При этом она добавила, что в России наблюдается небольшой дефицит некоторых видов красной рыбы. Кирова указала, что в основном был замечен дефицит импортной семги. Дефицит наблюдается, так как это была импортная позиция, пока не перестроены логистические цепочки.

Руководитель «Рыбсети» рекомендовала розничным сетям не закупать красную рыбу и икру впрок, чтобы продавать только свежий товар, передает НСН.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии временно остановили поставки курицы и молочных продуктов в Россию. Ограничениями на вывоз власти Белоруссии пытаются удержать внутренние цены на продукты питания, передает Царьград.