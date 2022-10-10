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1 час назад

Около 46% жителей РФ стали больше экономить после начала СВО

Москва24

В октябре каждый второй житель России поделился, что стал больше экономить, сообщает сервис по поиску работы SuperJob. По данным опроса, бережливых россиян теперь около 46%.

Около 46% жителей РФ стали больше экономить после начала СВО
Фото:  m24.ru m24.ru

Исследование провели с 5 по 7 октября, в нем приняли участие 1 600 человек из 371 населенного пункта России. Любителей "больше тратить" среди опрошенных оказалось всего 9%, а сразу после начала СВО на Украине их доля составила 14%. Около 28% жителей РФ не меняли свою финансовую стратегию.

В SuperJob сделали вывод, что весной желающих увеличить расходы было почти вдвое больше. А уже осенью "панику сменила осторожность". Новые данные почти сравнялись с теми, которые были в разгар пандемии COVID-19 в январе прошлого года. В те времена 8% опрошенных посчитали, что настало время больше тратить, а 47% стали бережливыми.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению. Она отметила, что в первую очередь работодатель должен выплатить зарплату за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда.

Также в этот список входит компенсация за дни неиспользованного отпуска, если таковые имеются. Помимо этого, должно быть выплачено выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка.

Личный счет,Наталья Голованова,
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