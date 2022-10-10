Минфин предложил облегчить ввоз валюты в Россию

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил облегчить условия ввоза иностранной валюты в Россию в рамках круглого стола Госдумы, пишет «Прайм».
На мероприятии председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что россияне часто сталкиваются с проблемой ввоза наличной валюты в страну из-за действующих ограничений. Он предложил либерализовать эту процедуру в интересах «внутреннего потребителя».
Чебесков поддержал позицию Аксакова.
«Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по 10 тысяч долларов, этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать», — подчеркнул он.
Сейчас при ввозе иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов в эквиваленте россияне обязаны ее декларировать. В конце сентября зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов — ограничения на ввоз валюты в страну установлены не только российскими властями, но и правительствами западных стран.