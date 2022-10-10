Минфин предложил облегчить ввоз валюты в Россию

«Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по 10 тысяч долларов, этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать», — подчеркнул он.