В России снизилась цена «мобилизационного набора»

Стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров в России за две недели снизилась на 7%, до 7009 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Средний размер покупки по набору предметов из „мобилизационного набора“ составляет 7009 рублей, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. Наибольшее подорожание произошло на походные сидушки, кусковое мыло, тактические перчатки и подшлемники. При этом сильнее всего подешевели мультитул, комплект одноразовых грелок и батарейки.