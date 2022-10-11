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56 минут назад

В России снизилась цена «мобилизационного набора»

Ura.Ru

Стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров в России за две недели снизилась на 7%, до 7009 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс».

В России снизилась цена «мобилизационного набора»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Средний размер покупки по набору предметов из „мобилизационного набора“ составляет 7009 рублей, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. Наибольшее подорожание произошло на походные сидушки, кусковое мыло, тактические перчатки и подшлемники. При этом сильнее всего подешевели мультитул, комплект одноразовых грелок и батарейки.

С началом частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, в военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. В результате спекуляция стоимость продукции заметно выросла. В Госдуме потребовали ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимость подобной продукции.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
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