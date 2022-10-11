Стало известно о смене финансовой стратегии у россиян

О смене финансовой стратегии у россиян стало известнов результате опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 респондентов.

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash Emil Kalibradov / Unsplash

По результатам исследования, число сторонников стратегии «тратить больше» с марта снизилось более чем на треть. 46 процентов опрошенных граждан признались, что стараются больше экономить. Из них большинство — 51 процент — мужчины, люди старше 45 лет (каждый второй) и россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (48 процентов).

При этом доля тех, кто увеличил свои затраты, выросла на девять процентов за семь месяцев. Наибольшими транжирами стали мужчины, россияне младше 34 лет и респонденты, зарабатывающие от 50 до 79,9 тысяч рублей в месяц.