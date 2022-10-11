В Узбекистане взлетели цены на аренду из-за россиян

Владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.

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Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Оно отметило, что такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана. Вместе с тем министерство указало на выявление таких случаев.

Отмечается, что эти практики являются нарушением требований гражданского кодекса Узбекистана и других законодательных актов, а также правовой основы найма жилого помещения.

Подчеркивается, что расторгать договоры аренды жилья по инициативе владельца или наймодателя можно только в судебном порядке.

Массовый отток граждан из России начался после объявления частичной мобилизации. Сообщалось, что власти страны собираются призвать на военную службу 300 тысяч человек.