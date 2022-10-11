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1 час назад

В Узбекистане взлетели цены на аренду из-за россиян

Лера Букина

Владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.

В Узбекистане взлетели цены на аренду из-за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Оно отметило, что такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана. Вместе с тем министерство указало на выявление таких случаев.

Отмечается, что эти практики являются нарушением требований гражданского кодекса Узбекистана и других законодательных актов, а также правовой основы найма жилого помещения.

Подчеркивается, что расторгать договоры аренды жилья по инициативе владельца или наймодателя можно только в судебном порядке.

Массовый отток граждан из России начался после объявления частичной мобилизации. Сообщалось, что власти страны собираются призвать на военную службу 300 тысяч человек.

Ранее телеканал Yle сообщил, что доля российских граждан, которые вернулись из Финляндии в Россию, 3 октября превысила долю россиян, въехавших в Финляндию из РФ. Это произошло впервые после того, как для туристов из России закрыли финскую границу.

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