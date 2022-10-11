Россиянам рассказали об изменениях в оплате ЖКХ

Осенью 2022 года вступают в силу несколько изменений в оплате ЖКХ. Подробнее о них рассказала «Комсомольская правда».

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В начале октября Совет Федерации одобрил изменения, которые освобождают мобилизованных и их семьи от пени по долгам за жилищные и коммунальные платежи, а также за капремонт. Пени не будут начисляться, пока мобилизованный проходит военную службу. Уточняется, что мобилизованных не освобождают от платы за ЖКХ – для них отменяются только штрафные санкции, если возникает долг.

Другие изменения в системе начисления пени распространяются на всех, а не только на мобилизованных. Новые коррективы в правила расчета пени по долгу за жилищно-коммунальные услуги уменьшают суммы к оплате для всех должников. Из-за резкого роста ключевой ставки Центробанка, к которой раньше была привязана формула расчета пени, было решено утвердить новую схему, которая будет действовать до конца этого года. Теперь при расчете пени будет применяться либо ставка в 9,5%, либо ключевая ставка ЦБ, в зависимости от того, какая из них ниже. Это изменение распространяется на те долги, которые возникли с 1 августа 2022 года.

Также упрощается выплата компенсации взносов на капремонт для льготников. Теперь чиновники обязаны сами запрашивать необходимую информацию, а не ждать справок от инвалидов и пожилых людей.

Ещё одним изменением в сфере капремонта стало право государственных жилищных инспекций контролировать региональных операторов, которые проводят ремонт. Инспектора теперь обязаны проводить плановые проверки и следить, чтобы подрядчики соблюдали сроки и нормативы.

И наконец, в силу вступает постановление Верховного суда, которое утверждает, что жильцы не обязаны доказывать коммунальщикам, что сделали поверку счетчиков.