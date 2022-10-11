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1 час назад

Россиянам рассказали, где хранить сбережения в 2023 году

Елена Прошина

Финансовый консультант, аналитик Артем Николаев в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал лучшие способы хранения сбережений в 2023 году. Среди них вложения в недвижимость, разного рода облигации и российские и иностранные фондовые рынки.

Россиянам рассказали, где хранить сбережения в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николаев отметил, что покупать жилье лучше всего в середине 2023 года, поскольку тогда в цену заложат уже все негативные факторы в виде снижения стоимости квадратного метра и соотношение предложения и спроса.

«При вложении в рублевые облигации голубых фишек доходность составит 7-10% в зависимости от выпуска. Надежность достаточно высокая, речь идет о гигантах рынка, таких как "Газпром", "Лукойл", Сбербанк или облигации федерального займа, которые считаются самым низкорискованным инструментом на российском рынке», — добавил аналитик.

Кроме того он посоветовал обратить внимание на высокодоходные облигации, облигации иностранных компаний или в юанях, а также на российский и иностранный фондовые рынки.

Николаев рассказал и о самых худших способах вложения сбережений в 2023 году. Среди них оказались хранение денег дома или на депозите, покупка золота.

Личный счет,Артем Николаев,Лукойл,Газпром,Сбербанк России,
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