Россиянам рассказали, где хранить сбережения в 2023 году

Финансовый консультант, аналитик Артем Николаев в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал лучшие способы хранения сбережений в 2023 году. Среди них вложения в недвижимость, разного рода облигации и российские и иностранные фондовые рынки.

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Николаев отметил, что покупать жилье лучше всего в середине 2023 года, поскольку тогда в цену заложат уже все негативные факторы в виде снижения стоимости квадратного метра и соотношение предложения и спроса.

«При вложении в рублевые облигации голубых фишек доходность составит 7-10% в зависимости от выпуска. Надежность достаточно высокая, речь идет о гигантах рынка, таких как "Газпром", "Лукойл", Сбербанк или облигации федерального займа, которые считаются самым низкорискованным инструментом на российском рынке», — добавил аналитик.

Кроме того он посоветовал обратить внимание на высокодоходные облигации, облигации иностранных компаний или в юанях, а также на российский и иностранный фондовые рынки.