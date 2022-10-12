Собянин: социальные выплаты в Москве проиндексируют

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 10% с 1 января. Об этом говорится на сайте градоначальника.

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Так, минимальная сумма пенсии с московской доплатой с начала следующего года будет повышена с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.

Ранее доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила агентству «Прайм», что на сумму пенсии влияют накопленные баллы. При этом работа не является обязательным требованием для их получения. Специалист отметила, что пенсионные баллы начисляются по уходу за ребенком. Полтора года за первого ребенка можно получить 2,7 балла, за второго — 5,4, а за третьего — 8,1. 1,8 балла зачислят за службу в армии или при уходе за инвалидом или престарелым, указала собеседница.