Помощь по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" получает каждый седьмой житель РФ

Практически каждый седьмой житель России получает регулярную помощь в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан". Объем финансового обеспечения программы вырастет на 20% в 2023 году к этому году, заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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"В общей сложности меры поддержки госпрограммы предусматривают регулярную помощь практически каждому седьмому жителю нашей страны. И в 2023 году объем финансового обеспечения программы увеличится на 20% в отношении 2022 года. Сейчас финансовое обеспечение составляет 4,2 трлн рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он добавил, что в рамках программы основной приоритет - это поддержка семей с детьми. Министр напомнил, что в частности будет проиндексирован материнский капитал по фактической инфляции с 1 января 2023 года на 12,4%, до почти 590 тыс. на первого и почти 780 тыс. на второго ребенка. По его словам, это охватит 1,5 млн граждан.