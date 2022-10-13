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45 минут назад

Эксперт пояснил, выгодно ли сейчас брать кредит

Вечерняя Москваиещё 2

Если есть возможность не брать кредит, то лучше обойтись без него, тем более в настоящее время, когда банковские организации стали повышать ставки. Таким мнением поделился директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.

Эксперт пояснил, выгодно ли сейчас брать кредит
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что чем больше ставка, тем сильнее увеличиваются риски по кредитным обязательствам.

— Чаще всего люди берут потребительские кредиты, без них точно можно обойтись. По ним как раз самые высокие ставки. Я уже не говорю про микрозаймы, там всегда были «грабительские» ставки», — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Кикевич добавил, что ставки могут незначительно повышаться для ряда категорий граждан, если банковские организации посчитают, что они несут риски.

В среднем проценты по займам на потребительские нужды с 29 сентября по 6 октября повысились на 1,3 процентного пункта и теперь составляют 19,3 процента, передает Nation news.

Банки в августе предоставили заемщикам из Московского региона 14,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ ЦБ по ЦФО.

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