Подсчитан размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации

Средняя пенсия неработающих российских пенсионеров после индексации в 2023 году может вырасти до 21650 рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3 процента. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6 процента. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — подсчитала она, напомнив, что в настоящее время средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 18521 рубль.

Она отметила, что с экономической точки зрения такое превышение может быть немного завышено. Однако, по словам Ивановой-Швец, такой шаг на фоне снижения покупательской способности россиян, нацелен на рост реальных доходов населения. Это простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.