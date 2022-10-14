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8 минут назад

Россиянам разъяснили нюансы использования карт TROY в Турции

Лера Букина

У туристов из России в настоящее время нет возможности получить карту Troy в Турции. В стране ищут пути решения вопросов с безналичной оплатой, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Россиянам разъяснили нюансы использования карт TROY в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она подтвердила тот факт, что эту платежную систему рассматривают как альтернативный способ для оплаты покупок российскими гражданами в Турции. Догузова отметила, что пока оформить карту Troy могут только иностранцы, которые длительное время проживают в Турции.

По ее словам, наличные - наиболее простой способ оплаты для россиян в стране на сегодняшний день. Глава Ростуризма указала на наличие возможности обменять российские рубли на турецкие лиры по прибытию в страну в пунктах обмена в аэропорту или в городе.

«Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются», - отметила Догузова.

О том, что Турция и Россия рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам «Мир», стало известно в начале октября.

Напомним, что ранее государственные и частные банки отказались работать с платежной системой «Мир». В Ассоциации туристов и бизнесменов ранее заявили, что туристический сектор рассчитывает на то, что власти Турции в скором времени решат данный вопрос. Там подчеркнули, что отношения обеих сторон – вопрос национального масштаба и важности.

Личный счет,Зарина Догузова,Ростуризм,
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