Россиянам разъяснили нюансы использования карт TROY в Турции

У туристов из России в настоящее время нет возможности получить карту Troy в Турции. В стране ищут пути решения вопросов с безналичной оплатой, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Она подтвердила тот факт, что эту платежную систему рассматривают как альтернативный способ для оплаты покупок российскими гражданами в Турции. Догузова отметила, что пока оформить карту Troy могут только иностранцы, которые длительное время проживают в Турции.

По ее словам, наличные - наиболее простой способ оплаты для россиян в стране на сегодняшний день. Глава Ростуризма указала на наличие возможности обменять российские рубли на турецкие лиры по прибытию в страну в пунктах обмена в аэропорту или в городе.

«Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются», - отметила Догузова.

О том, что Турция и Россия рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам «Мир», стало известно в начале октября.