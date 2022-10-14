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1 час назад

Шри-Ланка поставила точку в вопросе использования карт «Мир»

Лера Букина

Центробанк Шри-Ланки выступил с заявлением по возможности использования российских карт «Мир». Он сообщил, что принял решение отказаться от такой идеи в связи с ограничениями, введенными США в отношении данной платежной системы, передает РИА Новости.

«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос», - указал центробанк.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности Шри-Ланки открывать россиянам международные банковские карты дистанционным способом.

Россиянам разъяснили нюансы использования карт TROY в Турции

В США в сентябре приняли решение вводить рестрикции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами Российской Федерации.

Газета Al-Shorouk, ссылаясь на источники в экономической и туристической сфере, сообщала о планах Египта начать операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время. Отмечается, что инвесторы в туротрасли положительно восприняли инициативу властей страны работать с туристами из России в рублях вместо доллара. Такой подход может улучшить ситуацию в экономике Египта, полагают они.

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