Шри-Ланка поставила точку в вопросе использования карт «Мир»

Центробанк Шри-Ланки выступил с заявлением по возможности использования российских карт «Мир». Он сообщил, что принял решение отказаться от такой идеи в связи с ограничениями, введенными США в отношении данной платежной системы, передает РИА Новости.
«Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос», - указал центробанк.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности Шри-Ланки открывать россиянам международные банковские карты дистанционным способом.
В США в сентябре приняли решение вводить рестрикции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами Российской Федерации.
Газета Al-Shorouk, ссылаясь на источники в экономической и туристической сфере, сообщала о планах Египта начать операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время. Отмечается, что инвесторы в туротрасли положительно восприняли инициативу властей страны работать с туристами из России в рублях вместо доллара. Такой подход может улучшить ситуацию в экономике Египта, полагают они.