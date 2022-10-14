Как получить средства с валютного вклада с минимальными потерями?

Курс рубля при выдаче средств с валютных счетов занижают многие банки. Но клиентам остаются варианты сначала договориться с собственным банком, затем написать жалобу в ЦБ и пригрозить банку судом.
Невыгодный обмен. Случаи, когда банки занижают курс рубля при выдаче средств с валютных счетов и вкладов свыше установленного лимита в 10 тысяч долларов, оказались не единичными. Business FM собрала реальные истории клиентов банков.
Согласно введенным еще в марте ограничениям, наличную валюту со счета в банке можно снять в размере 10 тысяч долларов. Все, что свыше, выдадут в рублях. В сентябре ЦБ продлил временный порядок операций с наличной валютой до 9 марта следующего года. И заодно уточнил, что банки при выдаче средств сверх лимита могут устанавливать произвольный курс рубля только в том случае, если средства поступили после 9 сентября. А если доллары и евро пришли на счет клиента банка до этой даты, то курс конвертации не должен быть ниже официального, который устанавливает ЦБ. Но на практике банки довольно часто манипулируют курсом обмена при выдаче средств в рублях с валютных счетов, несмотря на указания регулятора.
Вот лишь один из примеров. Москвич Тимофей хранил валюту в одном из крупнейших банков страны еще до введения мартовских ограничений. 10 тысяч долларов он уже снял, а недавно попытался снять и остаток. В рублях, естественно.
О том, что из этого получилось, Business FM рассказал сам Тимофей:
«На счету осталось 6 тысяч долларов, приехал в банк, хотел там конвертировать в рубли, 21 сентября это было, по 50 рублей они мне предложили это сделать и наличку купить по 74, по-моему. Сейчас курс поднялся, вот я смотрю в приложении, эта цена 57 сейчас. Я не понимаю, на самом деле, что с ними делать, потому что переводить они никуда не дают, вообще никуда. То есть вариант только снять, причем в рублях».
Жителю Самары Герману повезло больше. Он оказался в такой же ситуации, но результат вышел другой. Положительный, в отличие от предыдущей истории. Правда, рубли по нормальному курсу Герману выдали не сразу:
«Я уже дважды снимал деньги сверх лимита в 10 тысяч. Первый раз я попытался их снять через мобильное приложение, и там курс плохой был — отличался на несколько рублей. Я лично в банк заехал, с менеджером разговаривал, и она меня убеждала, что она может выдать только по курсу, который выдает ей программа, говорит: «Возьмите и в мобильном приложении посмотрите курс». У меня в мобильном приложении был лучше, чем у них в программе. Она мне говорит: «Вот видите, как вам повезло, получайте по этому курсу». Я им говорю: «Ребята, извините, вы сами этот курс устанавливаете». Она пыталась ввести меня в заблуждение, что они не должны выдавать по курсу ЦБ. Она звонила куда-то, пересадила в зону отдыха, кофе налила, куда-то ходила, как будто это очень сложная какая-то задача. Где-то через 40 минут она наконец-то пришла и сказала: «Да, все получилось». От курса ЦБ на 1 копейку, что ли, отличался».
Справедливости ради — не все банки занижают курс рубля при выдаче средств с валютных счетов сверх лимита. Вот что рассказала Business FM руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова:
«Сбербанк сохранил для всех своих клиентов возможность выдачи наличных рублей с валютных счетов и вкладов в офисах банка по курсам, приравненным к официальным курсам банка России. Мы понимаем, что клиенты привыкли часть сбережений держать в валюте и им требуется время, чтобы изменить свои привычки. Поэтому мы сохраняем возможность выйти из валюты в наличные рубли по текущему курсу ЦБ».
Чтобы окончательно прояснить ситуацию, Business FM позвонила на горячую линию Банка России. Вот ответ оператора:
«Если денежные средства поступили на счет в период до 9 сентября текущего года, то выплата денежных средств с валютного счета в рублях осуществляется по курсу банка, но выплачиваемая сумма должна быть не меньше той суммы, которая рассчитана по официальному курсу Банка России на эту дату. Поэтому если кредитная организация применяет курс ниже, чем установленный Банком России на дату выдачи, по данному факту направьте обращение в Банк России».
Обратиться в ЦБ можно через интернет-приемную на сайте регулятора. Другой вариант — подать в суд на банк, который занижает курс рубля при выдаче средств с валютного счета. Но, наверное, самое простое и то, с чего, пожалуй, стоит начать, это попытаться договориться с самим банком. А в качестве дополнительных аргументов в беседе с сотрудником банка можно привести вышеуказанные альтернативы.