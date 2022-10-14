Как получить средства с валютного вклада с минимальными потерями?

«Я уже дважды снимал деньги сверх лимита в 10 тысяч. Первый раз я попытался их снять через мобильное приложение, и там курс плохой был — отличался на несколько рублей. Я лично в банк заехал, с менеджером разговаривал, и она меня убеждала, что она может выдать только по курсу, который выдает ей программа, говорит: «Возьмите и в мобильном приложении посмотрите курс». У меня в мобильном приложении был лучше, чем у них в программе. Она мне говорит: «Вот видите, как вам повезло, получайте по этому курсу». Я им говорю: «Ребята, извините, вы сами этот курс устанавливаете». Она пыталась ввести меня в заблуждение, что они не должны выдавать по курсу ЦБ. Она звонила куда-то, пересадила в зону отдыха, кофе налила, куда-то ходила, как будто это очень сложная какая-то задача. Где-то через 40 минут она наконец-то пришла и сказала: «Да, все получилось». От курса ЦБ на 1 копейку, что ли, отличался».