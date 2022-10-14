«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро

Банк «Ренессанс кредит» с 27 октября прекратит проведение входящих и исходящих SWIFT-переводов в долларах и евро. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке заявили, что это связано с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента.
«Ренессанс кредит» порекомендовал клиентам переводить валюту со счетов на брокерский счет, чтобы обменять ее по выгодному курсу. Открыть такой счет можно онлайн.
В июле другой российский банк - «Тинькофф банк» - приостановил проведение исходящих SWIFT-переводов в любых валютах.
В октябре банк разрешил отправлять доллары и евро через SWIFT во все банки Армении, а также в часть банков Грузии, Узбекистана и Китая. Входящие SWIFT-переводы возможны из некоторых стран СНГ.