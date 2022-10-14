«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро

Банк «Ренессанс кредит» с 27 октября прекратит проведение входящих и исходящих SWIFT-переводов в долларах и евро. Об этом сообщается на сайте банка.

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В банке заявили, что это связано с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента.

«Ренессанс кредит» порекомендовал клиентам переводить валюту со счетов на брокерский счет, чтобы обменять ее по выгодному курсу. Открыть такой счет можно онлайн.

В июле другой российский банк - «Тинькофф банк» - приостановил проведение исходящих SWIFT-переводов в любых валютах.