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1 час назад

«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро

Мария Иванова

Банк «Ренессанс кредит» с 27 октября прекратит проведение входящих и исходящих SWIFT-переводов в долларах и евро. Об этом сообщается на сайте банка.

«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро
Фото: ТАССТАСС

В банке заявили, что это связано с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента.

«Ренессанс кредит» порекомендовал клиентам переводить валюту со счетов на брокерский счет, чтобы обменять ее по выгодному курсу. Открыть такой счет можно онлайн.

В июле другой российский банк - «Тинькофф банк» - приостановил проведение исходящих SWIFT-переводов в любых валютах.

В октябре банк разрешил отправлять доллары и евро через SWIFT во все банки Армении, а также в часть банков Грузии, Узбекистана и Китая. Входящие SWIFT-переводы возможны из некоторых стран СНГ.

Личный счет,КБ "Ренессанс Кредит",Тинькофф банк,
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