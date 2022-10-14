ЦБ ожидает снижения интереса населения к кредитам

Банк России на фоне возросшей в конце сентября неопределенности ожидает в краткосрочной перспективе снижения заинтересованности населения в дальнейшем наращивании кредитных обязательств. Об этом говорится в пятницу в материалах регулятора.
"С учетом вновь возросшей неопределенности в конце сентября в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторого снижения заинтересованности населения в дальнейшем наращивании кредитных обязательств, в том числе за счет постепенного сокращения потенциала для реализации отложенного спроса", - отмечается в документе.
При этом в сентябре, по предварительным данным, рост розничного кредитования продолжился и был сопоставим с уровнем августа, когда этот показатель составил 1,7%.
В регуляторе также указали, что возросшая с конца сентября неопределенность может повлиять на сберегательное поведение и динамику депозитов. "Рост спроса на наличные в конце сентября и начале октября мог ограничить нетто-приток сбережений в банки. Стабилизация ожиданий физических лиц может способствовать восстановлению притока на депозиты", - отметили в ЦБ.