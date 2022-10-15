Как отсрочить платежи за ЖКУ

Юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова рассказала, в каком случае россияне могут оформить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги.

«Если удастся договориться с управляющей организацией об отсрочке платежей за ЖКУ, то надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем», – сказала юрист.

В случае временной утраты трудоспособности или в случае потери источника дохода можно напрямую обращаться в управляющую компанию можно. Свои слова необходимо подтвердить справкой, например, медицинской.

Если речь идет о длительной утрате работы, то необходимую справку для управляющей компании можно получить в органах по трудоустройству. Там же на определенных условиях могут назначить пособие, отметила юрист в разговоре с радио Sputnik.