Британцам порекомендовали использовать яйца с целью экономии на топливе

Цены на горючее в Великобритании продолжают стремительно расти, и автолюбители готовы пойти на многое в целях экономии, пишет местное издание Daily Express.

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Со ссылкой на экспертов авторынка журналисты предложили водителям необычный способ сократить расходы на топливо. Водителям транспортных средств предложили представить яйцо между полом и педалью, чтобы передвигаться на автомобиле плавно и осторожно, поскольку отсутствие резких разгонов и рывков при езде позволяет уменьшить расход горючего.

Также экономить на бензине можно, регулярно проверяя давление в шинах, что предлагается делать во время каждой заправки на АЗС. Также автомобилистам рекомендовали выбросить «всякий хлам» их своей машины.

— Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов, — все это увеличивает расход горючего до 25 процентов, — сказано в публикации, которую цитирует РИА Новости.