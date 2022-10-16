ПФР рассказал, какие выплаты положены отцам в России

Отцы могут получать ряд социальных выплат, в том числе, маткапитал и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, рассказал Пенсионный фонд России в своем Telegram-канале.

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Сотрудники ПФР поздравили российских мужчин с Днем отца. Они напомнили, что этот день внесен в число официальных праздников в прошлом году и призван популяризировать отцовство при воспитании детей.

По данным ведомства, мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае гибели матери или лишения ее родительских прав.

В ПФР пояснили, что сертификат материнского капитала может получить не только мать, но и отец. Это возможно в случае, «если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года)».

Кроме того, мужчина может получить право распоряжения маткапиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Отец имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет если является безработным, а также при целом ряде других условий. В частности, если мать находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.

Пособие на ребенка с 8 до 17 лет также может выдаваться не только женщинам, но и мужчинам. Условия оформления одинаковые.