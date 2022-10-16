ПФР рассказал, какие выплаты положены отцам в России

Отцы могут получать ряд социальных выплат, в том числе, маткапитал и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, рассказал Пенсионный фонд России в своем Telegram-канале.
Сотрудники ПФР поздравили российских мужчин с Днем отца. Они напомнили, что этот день внесен в число официальных праздников в прошлом году и призван популяризировать отцовство при воспитании детей.
По данным ведомства, мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае гибели матери или лишения ее родительских прав.
В ПФР пояснили, что сертификат материнского капитала может получить не только мать, но и отец. Это возможно в случае, «если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года)».
Кроме того, мужчина может получить право распоряжения маткапиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.
Отец имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет если является безработным, а также при целом ряде других условий. В частности, если мать находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.
Пособие на ребенка с 8 до 17 лет также может выдаваться не только женщинам, но и мужчинам. Условия оформления одинаковые.
Отец ребенка-инвалида может воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Он может выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него не менее 20 лет стажа и правом не воспользовалась ранее мать ребенка.