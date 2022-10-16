Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
47 минут назад

ПФР рассказал, какие выплаты положены отцам в России

Илья Родин

Отцы могут получать ряд социальных выплат, в том числе, маткапитал и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, рассказал Пенсионный фонд России в своем Telegram-канале.

ПФР рассказал, какие выплаты положены отцам в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники ПФР поздравили российских мужчин с Днем отца. Они напомнили, что этот день внесен в число официальных праздников в прошлом году и призван популяризировать отцовство при воспитании детей.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

По данным ведомства, мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае гибели матери или лишения ее родительских прав.

В ПФР пояснили, что сертификат материнского капитала может получить не только мать, но и отец. Это возможно в случае, «если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года)».

Кроме того, мужчина может получить право распоряжения маткапиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Отец имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет если является безработным, а также при целом ряде других условий. В частности, если мать находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.

Пособие на ребенка с 8 до 17 лет также может выдаваться не только женщинам, но и мужчинам. Условия оформления одинаковые.

Отец ребенка-инвалида может воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Он может выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него не менее 20 лет стажа и правом не воспользовалась ранее мать ребенка.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители