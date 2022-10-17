Спрогнозирован рост цен на некоторые продукты

Продукты питания в обозримом будущем существенно не подорожают в связи с тем, что сезон сбора плодоовощной продукции подошел к концу. Вместе с тем цены на ряд товаров могут скорректироваться, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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Речь идет о картофеле, капусте, грунтовом перце и баклажанах. Кроме того, специалист прогнозирует повышение стоимости рыбы – приблизительно на 5%.

Собеседница указала на стремление правительства РФ урегулировать ситуацию с ценами на продовольствие. Она также указала на отсутствие факторов для роста цен в целом.

«В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает», — подчеркнула Лебединская.

Цены на зерно и мясо будут находиться на текущем уровне из-за введения эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж в так называемые недружественные страны, добавила эксперт.

Лебединская отметила, что некоторые товары народного потребления могут упасть в цене, в частности, офисная бумага и канцелярские принадлежности.