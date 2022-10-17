Эксперт предупредил о риске кредитных каникул

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов рассказал об основным риске кредитных каникул. По его словам, после окончания отсрочки для заемщика за счет дополнительного начисления процентов либо увеличится размер ежемесячного платежа, или вырастет срок выплат. Об этом пишет РИА Недвижимость.

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«В том случае, когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам, но не избавляется от процентов. Они продолжают начисляться по указанной в договоре обычной ставке и выделяются в отдельный долг», — сказал Цыганов.

Таким образом, чем продолжительнее каникулы, тем больше вырастет задолженность. Исходя из этого, кредитные каникулы выгоднее банку, который получит денег в виде процентов. В некоторых случаях заемщики в итоге могут не справиться с дополнительной финансовой нагрузкой.

Цыганов рекомендует все же продолжать вносить ежемесячные платежи по ипотеке в течение льготного периода. Такие платежи пойдут на погашение основного долга, в итоге после окончания каникул заемщику будет начислено меньше процентов.