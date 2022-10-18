Российским пенсионерам упростят процедуру получения выплат за границей

Минтруд хочет упростить правила получения пенсий за границей для всех россиян через «Госуслуги».

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Сегодня для получения пенсии за границей россияне должны хотя бы раз в год отмечаться в посольстве или консульстве. Это необходимо, чтобы ПФР убедился, что пенсионер жив, не отказался от российского гражданства и сохранил право на выплату. Но Минтруд хочет упростить эту процедуру, разрешив пенсионерам отправлять соответствующие заявления через «Госуслуги».

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Проект постановления Правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормальных правовых актов. Этап общественного обсуждения должен завершиться 28 октября текущего года.

То есть, проживающим за границей пенсионерам можно будет подать заявление «О физическом наличии» через «Госуслуги», чтобы продлить полагающиеся выплаты. Но в Минтруде отметили, что для отправки соответствующего заявления понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись. Также будет предусмотрена проверка личности – для этого собираются использовать единую систему идентификации и единую информационную систему персональных данных (то есть, средствами портала «Госуслуги»).

В Минтруде ожидают, что упрощение действующих норм позволит пенсионерам избежать длительных поездок в посольство, а также избавит от необходимости обращаться к нотариусам. Соответственно, это снизит расходы пенсионеров, которые живут за границей. Но, несмотря на новые возможности, у пенсионеров останется право подачи заявления лично.