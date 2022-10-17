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1 час назад

Власти ответили на вопрос о росте налогов для россиян

Lenta.ru

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о росте налоговой нагрузки для россиян, пишет РИА Новости. По его словам, эта мера неактуальна и время для нее «далеко не самое подходящее».

Власти ответили на вопрос о росте налогов для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее», — сказал Силуанов.

Министр финансов напомнил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была введена для решения конкретной задачи — поддержка детей с редкими болезнями, требующих дорогостоящего лечения. По словам Силуанова, фонд «Круг добра», помогающий таким детям, в этом и следующем году и так соберет в два раза больше, чем планировалось — около 140 миллиардов рублей. Поэтому прогрессию увеличивать не будут — в Минфине считают, что «это имеет отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей».

В начале октября Минэкономразвития заявило, что вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль в течение десяти лет. Их также на некоторое время освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога.

Личный счет,Антон Силуанов,Минэкономразвития,
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