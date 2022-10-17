Россияне перевели в Грузию с начала года более 70 млрд рублей

С начала года россияне перевели в Грузию 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года. Об этом сообщает Национальный банк Грузии в пресс-релизе на сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2022 году Россия стала лидером по объему денежных переводов в эту страну. На втором месте оказалась Италия, откуда в Грузию было отправлено около 317 миллионов долларов, а на третьем — США (234 миллиона долларов). Всего с начала года из разных стран мира в страну было переведено 2,8 миллиарда долларов, что на 66 процентов больше в годовом выражении.

В сентябре объем переводов из России вырос на 350 процентов, на долю страны пришлось 44,9 процента переводов в грузинские банки. Сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию вырос в мае, когда россияне перевели в страну 505,7 миллиона долларов. Эксперты объясняли всплеск миграционными процессами и желанием вывести средства в более безопасные юрисдикции без релокации.