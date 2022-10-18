В Европе банки массово прекращают прием SWIFT-платежей из РФ

Санкции ЕС вынуждают зарубежные банки отказываться от приема SWIFT-переводов, поступающих из российских банков. И многие российские финорганизации по этой причине вообще перестают предлагать своим клиентам SWIFT-переводы.

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На текущий момент известно, что от приема SWIFT-переводов из РФ отказались несколько зарубежных банков: швейцарский PostFinance, эстонский LHV Bank, французский Banque Populaire и финский S-BANK. Но стоит отметить, что некоторые из этих финансовых организаций ввели данные ограничения еще с весны 2022 года. Как бы то ни было, все действующие запреты вызваны рисками санкций.

Сами россияне жалуются и на другие иностранные банки. В частности, отказ в приеме SWIFT-переводов можно получить в итальянском Poste Italiane bank, швейцарском Credit Suisse, шведском Swedbank и в банке Новой Зеландии Westpac New Zealand. При этом отказ поступает не сразу – отправителю могут вернуть деньги спустя длительный срок, от 2 до 26 дней с момента отправки.

Интересно и то, что денежные средства возвращаются за вычетом комиссии банка, но в некоторых случаях они могли и вовсе «исчезнуть». Некоторые россияне жалуются, что им не удалось вернуть деньги даже через 77 дней или 84 дней после отправки. Подобное происходит практически в каждом иностранном банке.

Проблемы возникают не только с иностранными банками, но и с банками-корреспондентами, через которые идут SWIFT-переводы за границу. К примеру, банк «Ренессанс кредит» вовсе откажется от осуществления SWIFT-переводов с 27 октября 2022 года. Поэтому у россиян остается все меньше способов для отправки денег за границу и обратно. Список все еще доступных банков можно найти у нас на сайте.