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11 минут назад

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии еще на год

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год — до 2025-го. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пояснительной записке к документу утверждается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 925,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Отмечалось, что продление срока заморозки уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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