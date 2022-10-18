Россиянам сказали, когда часть зарплаты придется вернуть компании

Компания редко по ошибке перечисляет сотруднику больше денежных средств, чем положено, однако такое случается. Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что нужно делать в такой ситуации.

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Так, по словам экономиста, сумму выплат, начисленную по ошибке, работник может вернуть только по собственной инициативе. В частности, речь идет о начислении отпускных.

При увольнении человека работодатель не имеет права взыскивать с него переплаченные суммы без согласия этого работника, пояснила собеседница.

Работодателю необходимо составить акт и проинформировать сотрудника о возврате средств в том случае, если произошла переплата по счетной ошибке. Так, из зарплаты могут быть удержаны не более 20% от начисленного.

Судебное разбирательство ждет тех, кто отказался добровольно вернуть сумму, начисленную сверх положенной выплаты. Судом будут установлены сроки и размер возврата денежных средств, подытожила Иванова-Швец.