Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Россиянам сказали, когда часть зарплаты придется вернуть компании

Лера Букина

Компания редко по ошибке перечисляет сотруднику больше денежных средств, чем положено, однако такое случается. Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что нужно делать в такой ситуации.

Россиянам сказали, когда часть зарплаты придется вернуть компании
Фото: ТАССТАСС

Так, по словам экономиста, сумму выплат, начисленную по ошибке, работник может вернуть только по собственной инициативе. В частности, речь идет о начислении отпускных.

При увольнении человека работодатель не имеет права взыскивать с него переплаченные суммы без согласия этого работника, пояснила собеседница.

Работодателю необходимо составить акт и проинформировать сотрудника о возврате средств в том случае, если произошла переплата по счетной ошибке. Так, из зарплаты могут быть удержаны не более 20% от начисленного.

Судебное разбирательство ждет тех, кто отказался добровольно вернуть сумму, начисленную сверх положенной выплаты. Судом будут установлены сроки и размер возврата денежных средств, подытожила Иванова-Швец.

Ранее сообщалось, что, по данным Исследовательского центра сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений октября на рынке труда в России возглавила вакансия разработчика iOS (Swift). Сотруднику предлагают зарплату в размере от 350 тыс. рублей. Компания находится в Москве.

Личный счет,Торгово-промышленная палата,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители