Россияне стали чаще оформлять кредитные карты

В сентябре россиянам выдали 1,26 млн новых кредитных карт. Данный показатель превысил на 11,6% уровень прошлого года, сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
К февралю число выросло на 11,5%, а к августу, напротив, оно уменьшилось на 7,7%.
Отмечается, что наибольшая доля новых кредитных карт в российских регионах в сентябре была выдана в столице (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).
Также подчеркивается, что во всех регионах России в сентябре наблюдалось сокращение показателя к предыдущему месяцу. Хабаровский край показал наиболее существенное снижение числа выданных новых кредитных карт - 12,3%. Следом идут Тульская область (-12,2%), Алтайский (-10,5%) и Красноярский (-9,8%) края, а также Волгоградская область (-9,8%).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил постепенное восстановление динамики после сокращения в марте.
Увеличение выдачи новых кредитных карт в апреле — августе было связано с эффектом низкой базы после падения в марте. Еще один фактор, по мнению эксперта, — снижение ключевой ставки и сокращение рыночных ставок.
Ранее сообщалось, что, по данным исследования федеральной компании «Этажи», Москва возглавила рейтинг городов, в которых ипотечные заемщики предпочитают оформлять наиболее долгосрочные кредиты при покупке недвижимости. Средний запрашиваемый срок кредита на приобретение недвижимости в столице в текущем году - 26,5 лет.