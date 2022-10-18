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1 час назад

Россияне стали чаще оформлять кредитные карты

Лера Букина

В сентябре россиянам выдали 1,26 млн новых кредитных карт. Данный показатель превысил на 11,6% уровень прошлого года, сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне стали чаще оформлять кредитные карты
Фото: РамблерРамблер

К февралю число выросло на 11,5%, а к августу, напротив, оно уменьшилось на 7,7%.

Отмечается, что наибольшая доля новых кредитных карт в российских регионах в сентябре была выдана в столице (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).

Также подчеркивается, что во всех регионах России в сентябре наблюдалось сокращение показателя к предыдущему месяцу. Хабаровский край показал наиболее существенное снижение числа выданных новых кредитных карт - 12,3%. Следом идут Тульская область (-12,2%), Алтайский (-10,5%) и Красноярский (-9,8%) края, а также Волгоградская область (-9,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил постепенное восстановление динамики после сокращения в марте.

Увеличение выдачи новых кредитных карт в апреле — августе было связано с эффектом низкой базы после падения в марте. Еще один фактор, по мнению эксперта, — снижение ключевой ставки и сокращение рыночных ставок.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования федеральной компании «Этажи», Москва возглавила рейтинг городов, в которых ипотечные заемщики предпочитают оформлять наиболее долгосрочные кредиты при покупке недвижимости. Средний запрашиваемый срок кредита на приобретение недвижимости в столице в текущем году - 26,5 лет.

Личный счет,Алексей Волков,
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