За командировки в новые субъекты РФ будут платить повышенную зарплату

Глава государства подписал Указ от 17.10.2022 № 752, в соответствии с которым направленные в командировки на территории новых субъектов РФ граждане будут получать повышенную оплату. Гарантия касается лиц, замещающих госдолжности, государственных гражданских служащих, а также рядовых сотрудников федеральных госорганов.

Кабмину поручено установить для сотрудников организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам, а также сотрудников других организаций, участвующих в работах по восстановлению новых регионов, такие же условия направления в командировки.