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1 час назад

За командировки в новые российские субъекты РФ будут платить повышенную зарплату

Время бухгалтера

Глава государства подписал Указ от 17.10.2022 № 752, в соответствии с которым направленные в командировки на территории новых субъектов РФ граждане будут получать повышенную оплату. Гарантия касается лиц, замещающих госдолжности, государственных гражданских служащих, а также рядовых сотрудников федеральных госорганов.

За командировки в новые субъекты РФ будут платить повышенную зарплату
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Им предоставят:

  • двойное денежное содержание;
  • 8 480 руб. суточных;
  • возможность получать безотчетные суммы на покрытие командировочных допзатрат.

Кабмину поручено установить для сотрудников организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам, а также сотрудников других организаций, участвующих в работах по восстановлению новых регионов, такие же условия направления в командировки.

Новые правила действуют для отношений, возникших с 30 сентября.

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