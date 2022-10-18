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43 минуты назад

В Приамурье мобилизованных освободят от налога за транспорт за 2022 год

ТАСС

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным ведомствам освободить мобилизованных от оплаты налога на транспорт за 2022 год, а также полностью компенсировать им плату за детский сад для ребенка, сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник.

В Приамурье мобилизованных освободят от налога за транспорт за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поручил освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога за 2022 год, а также установить 100% компенсацию родительской платы за детские сады. Профильные министерства оперативно разработают соответствующие механизмы", - говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что эти меры поддержки для семьей мобилизованных не будут последними. Ранее в регионе ввели компенсацию трат за услуги ЖКХ в размере 18 тыс. рублей, единовременную выплату по 10 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье, а также организовали бесплатное питание учащихся во всех школах области.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Как заявлял в тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе мобилизации планируется призвать 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.

Личный счет,Василий Орлов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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