Россиянам рассказали о способах сберечь деньги в кризис

За прошедшие полгода число надежных инструментов для инвестирования у жителей РФ сократилось до минимума, а экономисты все громче говорят о мировой рецессии. Как сохранить накопления во время кризиса разбирались «Аргументы и факты».

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Опрошенные изданием эксперты отметили, что в настоящее время есть несколько безрисковых способов сохранить деньги, и первый из них - банковские вклады.

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«По нашим данным, с начала октября динамика роста депозитных процентов в ТОП-10 банков составила плюс 4,3%. Проценты по коротким вкладам превышают ключевую ставку ЦБ РФ (7,5%) на 1%-1,5%. Это вновь делает их выгодными для сбережений россиян», - пояснила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская.

По мнению финансового консультанта, инвестора Татьяны Волковой, также мало рискуют и те, кто решит вложить деньги в облигации федерального займа, так как такие ценные бумаги можно погасить в любой момент без потери процентов.

«В кризисные периоды облигации становятся одним из самых выгодных финансовых инструментов, это ярко показала весна этого года. В тот период доходность по ним доходила до 35%, когда ставки на банковских депозитах не превышали 20% годовых», - отметила она.

Также эксперты советуют формировать сбережения в рублях и валюте «дружественных стран», например, в юанях или валютах государств СНГ. При этом с популярными ранее вложениями в акции нужно быть осторожнее, так как в нынешних условиях этот инструмент накопления ненадежен.

Даже в течение дня на самых базовых акциях, которые еще называют «голубыми фишками» можно увидеть колебание цены до 15-20% в течение дня, отметила Татьяна Волкова.

В том случае, если деньги нужно хранить длительный срок, можно рассмотреть обезличенный металлический счет. Однако у такого способа есть и несколько недостатков - страхование вкладов на него не распространяется, а также придется потратиться на оборудование мест хранения слитков или на аренду банковской ячейки.

Также финансовые аналитики назвали среди достаточно надежных и понятных инструментов инвестирования – вложения в недвижимость. Подобная инвестиция может стать хорошим подспорьем, но только в том случае, если деньги в ближайшее время не понадобятся.