Россиянам рассказали о способах сберечь деньги в кризис

За прошедшие полгода число надежных инструментов для инвестирования у жителей РФ сократилось до минимума, а экономисты все громче говорят о мировой рецессии. Как сохранить накопления во время кризиса разбирались «Аргументы и факты».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что в настоящее время есть несколько безрисковых способов сохранить деньги, и первый из них - банковские вклады.
«По нашим данным, с начала октября динамика роста депозитных процентов в ТОП-10 банков составила плюс 4,3%. Проценты по коротким вкладам превышают ключевую ставку ЦБ РФ (7,5%) на 1%-1,5%. Это вновь делает их выгодными для сбережений россиян», - пояснила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская.
По мнению финансового консультанта, инвестора Татьяны Волковой, также мало рискуют и те, кто решит вложить деньги в облигации федерального займа, так как такие ценные бумаги можно погасить в любой момент без потери процентов.
«В кризисные периоды облигации становятся одним из самых выгодных финансовых инструментов, это ярко показала весна этого года. В тот период доходность по ним доходила до 35%, когда ставки на банковских депозитах не превышали 20% годовых», - отметила она.
Также эксперты советуют формировать сбережения в рублях и валюте «дружественных стран», например, в юанях или валютах государств СНГ. При этом с популярными ранее вложениями в акции нужно быть осторожнее, так как в нынешних условиях этот инструмент накопления ненадежен.
Даже в течение дня на самых базовых акциях, которые еще называют «голубыми фишками» можно увидеть колебание цены до 15-20% в течение дня, отметила Татьяна Волкова.
В том случае, если деньги нужно хранить длительный срок, можно рассмотреть обезличенный металлический счет. Однако у такого способа есть и несколько недостатков - страхование вкладов на него не распространяется, а также придется потратиться на оборудование мест хранения слитков или на аренду банковской ячейки.
Также финансовые аналитики назвали среди достаточно надежных и понятных инструментов инвестирования – вложения в недвижимость. Подобная инвестиция может стать хорошим подспорьем, но только в том случае, если деньги в ближайшее время не понадобятся.
Ранее заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что сейчас достаточно рискованно полностью обналичивать сбережения, то есть отказываться от банковского вклада.