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38 минут назад

Зафиксирован существенный рост денежных переводов из РФ в Грузию

Лера Букина

Национальный банк Грузии проинформировал об увеличении объема денежных переводов в Грузию с использованием электронных платежных систем в январе-сентябре 2022 года. Показатель вырос на 65% к прошлому году, до $2 млрд 814 млн, передает «Интерфакс».

Россияне резко увеличили переводы денег в Грузию
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Россия возглавила рейтинг по данному показателю (40,3% от суммарного объема денежных переводов в страну).

В общей сложности из Российской Федерации за отчетный период отправили $1 млрд 135 млн – этот уровень на 277% превышает показатель января-сентября 2021 года.

За третий квартал 2022 года денежные переводы достигли отметки в $1 млрд 027,5 млн. Национальный банк Грузии также отметил рост переводов на 84,6% в сентябре год к году. Показатель составил $387,2 млн.

Самый большой объем был отправлен из РФ (44,9%%, или $173,9 млн). На второй строчке расположилась Италия с $36,29 млн, на третьей – США ($28,68 млн).

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За девять месяцев этого года из Грузии за границу было переведено $246,8 млн (рост на 11,5%), в том числе в сентябре – $32 млн (рост на 9,4%).

Ранее сообщалось, что, по данным «Известий», в России участились случаи с незаконным вывозом денег за рубеж с момента объявления частичной мобилизации. Доля возросла в два раза.

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