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1 час назад

Россиянам смягчили условия хранения валюты на счетах

Мария Иванова

Часть российских брокеров повысили лимиты бесплатного хранения валюты на счетах - до пяти - десяти тысяч условных единиц, а один брокер полностью отменил комиссию. Об этом рассказало РБК.

Россиянам смягчили условия хранения валюты на счетах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По данным издания, с 19 октября «Газпромбанк Инвестиции» полностью отменят комиссии на остатки в долларах и евро, комиссия для счетов в швейцарских франках сохранится и составит 0,017 процента в день, но не менее одного франка.

«БКС Мир инвестиций» с 1 октября разрешил хранить без комиссии десять тысяч долларов, евро или фунтов стерлингов. Ранее лимит бесплатного хранения составлял тысячу условных единиц. Если на счете больше десяти тысяч, ежемесячная комиссия составит от 0,3 до 0,6 процента.

«Финам» с 5 октября повысил лимит с одной тысячи до пяти тысяч евро, долларов или фунтов стерлингов. Если хранить больше пяти тысяч, комиссия составит пять процентов годовых, более ста тысяч - три процента годовых.

В «Финам» объяснили, что хотя риски хранения валюты «все равно присутствуют», ситуация «постепенно проясняется», поэтому брокеры смогли улучшить условия для клиентов.

Брокеры начали вводить комиссии за хранение валюты летом 2022 года. «Тинькофф Инвестиции» тогда одними из первых ввели комиссию за хранение более чем десяти тысяч долларов, евро или фунтов. Комиссия составила 0,033 процента в день или один процент ежемесячно.

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