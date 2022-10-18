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30 минут назад

В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»

Елена Прошина

В пресс-службе Национального банка Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт российской платёжной системы «Мир». По словам ведомства, решения о прекращении обслуживания принимают сами банки. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коммерческие банки сами проводят оценку рисков при работе с платежными системами», – сообщили в пресс-службе.

При этом сам Национальный банк Киргизии, по словам его пресс-службы, «осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем».

На данный момент уже три киргизских банка приостановили обслуживание российских карт «Мир». С платёжной системой больше не работают банки «Компаньон», «Бакай банк» и «Доскредобанк». Остальные финансовые организации о подобных ограничениях пока не заявляли.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Узбекистане.

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