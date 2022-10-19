Банки стали чаще отказывать в кредитах после начала мобилизации

В России зафиксировано сокращение уровня одобрения кредитных заявок с момента объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

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Так, если до начала данного процесса уровень одобрения заявок достигал более 70%, то к 10 октября он составил 59,1%.

Сообщается об уменьшении доли одобренных запросов на автокредиты до 24% (- 5 процентных пунктов), на займы наличными — до 31% (- 4 п. п.).

Подход к оценке потенциальных заемщиков не был пересмотрен в ряде крупных банков, в частности, в ВТБ, Совкомбанке, Почта Банке, Уральском банк реконструкции и развития.

Динамика обусловлена не только мобилизацией, считают в департаменте розничных рисков банка «Зенит». Там отмечают, что ситуация может быть вызвана реакцией самих клиентов на неопределенность в стране. Зачастую самые платежеспособные заемщики откладывают получение кредитов, добавили в банке.

Отъезд россиян за рубеж также повлиял на выдачу кредитов, полагают эксперты. Специалисты прогнозируют восстановление уровня одобрения заявок к

началу сезона предновогоднего спроса.