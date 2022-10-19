Маркетплейсы зафиксировали рост спроса на костюмы для Хэллоуина

По сравнению с прошлым годом, интерес покупателей вырос на 123%.

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Такие данные привели РИА Новости в пресс-службе Wildberries, проанализировав заказы с 1 по 17 октября. Отмечается, что на 57% выросли продажи грима, на 95% — карнавальных головных уборов, на 260% — париков. Также граждане интересуются искусственной паутиной и декоративными фигурками в виде тыкв.