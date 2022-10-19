Россиянам предоставили возможность тратить материнский капитал на образовательные услуги, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями (ИП). Это следует из постановления, которое опубликовали на сайте правительства.

Оно было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предусматривается оплата труда частного преподавателя, услуг негосударственного детского сада или школы. Важным условием является наличие государственной лицензии на образовательную деятельность у ИП, которое оказывает данные услуги.

Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов выступил за использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Он уверен в том, что использование маткапитала для покупки машины будет драйвером увеличения материального обеспечения молодых семей, а также сбыта автомобилей.

Летом в Госдуме была одобрена идея использования маткапитала для лечения детей. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в данном случае целесообразно установить критерии оказания такой поддержки.