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1 час назад

Маткапитал теперь можно тратить на услуги репетиторов

Лера Букина

Россиянам предоставили возможность тратить материнский капитал на образовательные услуги, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями (ИП). Это следует из постановления, которое опубликовали на сайте правительства.

Оно было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предусматривается оплата труда частного преподавателя, услуг негосударственного детского сада или школы. Важным условием является наличие государственной лицензии на образовательную деятельность у ИП, которое оказывает данные услуги.

Маткапитал увеличится на 12,4 процента в 2023 году

Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов выступил за использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Он уверен в том, что использование маткапитала для покупки машины будет драйвером увеличения материального обеспечения молодых семей, а также сбыта автомобилей.

Летом в Госдуме была одобрена идея использования маткапитала для лечения детей. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в данном случае целесообразно установить критерии оказания такой поддержки.

Согласно материалам к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России, в стране в 2023 году ожидается индексация материнского капитала на 12,4% — до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. — на второго.

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