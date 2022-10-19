Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Некоторым россиянам пообещали повышение зарплат

Lenta.ru

Треть работодателей (32 процента) заявили о готовности повысить зарплаты работникам до конца этого года, пишет РБК со ссылкой на опросы сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

Некоторым россиянам пообещали повышение зарплат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рост зарплат затронет россиян, работающих, в первую очередь, в агропроме и производстве, а также логистике и транспорте. Компании в этих отраслях чаще всего говорили о планах увеличить размеры заработной платы. Кроме того, увеличить оплату труда готовы фирмы из сфер IT и телекома.

При этом 44 процента опрошенных представителей компаний рассказали, что вообще не планируют повышать зарплату сотрудникам, а три процента даже пообещали снизить ее.

Из тех, кто все же готов больше платить своим работникам, 50 процентов собираются увеличить оклад на 10-20 процентов. Еще 42 процента компаний готовы пойти на повышение в пределах 10 процентов. И лишь семь процентов респондентов планируют рост зарплат на 30-50 процентов.

В опросе о готовности поднять зарплаты приняли участие 1000 респондентов, а в опросе об уровне повышения — 320 респондентов.

Ранее аналитики FinExpertiza назвали самых высокооплачиваемых специалистов в России. На первом месте оказались нефтяники и газовики (175 тысяч рублей), а следом сотрудники авиаотрасли (154 тысячи рублей) и бизнес-консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей).

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители