Некоторым россиянам пообещали повышение зарплат

Треть работодателей (32 процента) заявили о готовности повысить зарплаты работникам до конца этого года, пишет РБК со ссылкой на опросы сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

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Рост зарплат затронет россиян, работающих, в первую очередь, в агропроме и производстве, а также логистике и транспорте. Компании в этих отраслях чаще всего говорили о планах увеличить размеры заработной платы. Кроме того, увеличить оплату труда готовы фирмы из сфер IT и телекома.

При этом 44 процента опрошенных представителей компаний рассказали, что вообще не планируют повышать зарплату сотрудникам, а три процента даже пообещали снизить ее.

Из тех, кто все же готов больше платить своим работникам, 50 процентов собираются увеличить оклад на 10-20 процентов. Еще 42 процента компаний готовы пойти на повышение в пределах 10 процентов. И лишь семь процентов респондентов планируют рост зарплат на 30-50 процентов.

В опросе о готовности поднять зарплаты приняли участие 1000 респондентов, а в опросе об уровне повышения — 320 респондентов.