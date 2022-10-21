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30 минут назад

Что ждёт пенсионеров с 1953 по 1966 годы рождения

Deita.ruиещё 1

В этом году особым российским пенсионерам полагается единовременная денежная выплата, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life.

Что ждёт пенсионеров с 1953 по 1966 годы рождения
Фото: Deita.ruDeita.ru

По данным Пенсионного фонда России, на получение дополнительных денег могут рассчитывать не все пенсионеры, а только те, кто родился в определённый промежуток времени. Речь идёт о мужчинах с 1953 по 1966 год рождения и женщинах, родившихся в период с 1957 по 1966 год. Также для начисления выплаты человек должен был отчислять денежные средства на накопительную часть пенсии с 2002 по 2004 год.

Как пояснила юрист Алёна Симонова, данная выплата представляет из себя деньги, которые были отчислены человеком на накопительную часть. Узнать о праве на начисление денег можно в ПФР, а о конкретной сумме накоплений на Госуслугах.

Накопительную пенсию можно получить как единовременную выплату, если её сумма менее пяти процентов от страховой пенсии. Если же её размер больше, то тогда вся накопительная часть выплачивается в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.

Ранее в ПФР назвали условия назначения пенсии в предпенсионном возрасте.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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