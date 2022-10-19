Экономист рассказал, как выгодно вложить сбережения

Он добавил, что для мировой банковской системы золото – это условный конкурент. Поэтому, несмотря на то, что большинство конвертируемых валют подвержены инфляции и риску обесценивания, золото хотят из альтернативных вариантов накопления изъять, считает Гольдфайн.

Экономист напомнил, что у золота есть один недостаток – его физически мало, чтобы обеспечить масштабы расчетов по планете. Евгений Гольдфайн считает, что нельзя хранить сбережения только в металле. Целесообразно разделить накопления на ценные бумаги, валюту и драгметаллы, пишет «Общественная служба новостей».