Экономист рассказал, как выгодно вложить сбережения

В Центробанке заявили, что сейчас запасаться золотом нецелесообразно. Стоит ли слушать ЦБ РФ, объяснил заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн.
«Рекомендация носит двусмысленное значение. Центробанк продолжает оставаться частью банковского мирового сообщества», – напомнил эксперт.
Он добавил, что для мировой банковской системы золото – это условный конкурент. Поэтому, несмотря на то, что большинство конвертируемых валют подвержены инфляции и риску обесценивания, золото хотят из альтернативных вариантов накопления изъять, считает Гольдфайн.
Экономист напомнил, что у золота есть один недостаток – его физически мало, чтобы обеспечить масштабы расчетов по планете. Евгений Гольдфайн считает, что нельзя хранить сбережения только в металле. Целесообразно разделить накопления на ценные бумаги, валюту и драгметаллы, пишет «Общественная служба новостей».
«Делается это для того, чтобы в случае, если какие-то катаклизмы пошатают какую-то часть их вложений, накоплений и инвестиций, другая часть позволила бы остаться на плаву», – отметил Гольдфайн.