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1 час назад

Материнский капитал разрешили тратить на репетиторов

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее тратить материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, если у последнего есть государственная лицензия на образовательную деятельность. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Материнский капитал разрешили тратить по-новому
Фото: ТАССТАСС

Постановление позволяет оплатить учебу любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого был получен материнский капитал. Также можно потратить выплату на образование сразу нескольких детей или покрывать расходы на предоставленное вузом общежитие.

Пред оплатой образования необходимо представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы можно отправить в отделениях ПФР и МФЦ, либо через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России.

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Ранее стало известно, что в России с 1 февраля 2023 года увеличится материнский капитал.

Личный счет,Михаил Мишустин,Пенсионный фонд РФ,
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