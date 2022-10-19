Материнский капитал разрешили тратить по-новому

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее тратить материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, если у последнего есть государственная лицензия на образовательную деятельность. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Постановление позволяет оплатить учебу любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого был получен материнский капитал. Также можно потратить выплату на образование сразу нескольких детей или покрывать расходы на предоставленное вузом общежитие.

Пред оплатой образования необходимо представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы можно отправить в отделениях ПФР и МФЦ, либо через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России.