Госдума отклонила законопроект о регулировании майнинга

«Проект закона направлен на актуальную тему - регулирование майнинга, но решение предлагается, скажем так, не очень правильное. Во-первых, предполагается использование криптовалют в качестве средства платежа. Это, как известно, противоречит конституции нашей страны. И далее отсутствует системный подход в проектируемому регулированию майнинга и обращения криптовалют», - прокомментировал законопроект председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (« Справедливая Россия - За правду»).

Парламентарий также добавил, что в настоящее время идет активная работа с Банком России и правительством РФ о подготовке законопроекта о майнинге и о регулировании криптовалюты.

Согласно отклоненному законопроекту, предлагалось ввести определение майнинга - выпуск, генерация цифровой валюты в Российской Федерации, то есть деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры. Кроме того, документом должны были регламентироваться отношения, возникающие при майнинге, то есть выпуске или генерации цифровой валюты на территории Российской Федерации, а именно требования к участникам майнинговой деятельности и прочее.