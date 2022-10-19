Россияне вложили в банки Казахстана миллиарды рублей

Объем вкладов и текущих счетов россиян в банках Казахстана составил 678,2 миллиарда тенге (88,1 миллиарда рублей). За три месяца, с июля по октябрь, этот показатель вырос более чем на 40 миллиардов рублей. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

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Отмечается, что на начало года объем вкладов россиян в банках Казахстана составлял 145,6 миллиардов тенге (25,3 миллиарда рублей). Соответственно, с января по октябрь рост составил 532,6 миллиарда тенге или 366%.

При этом в июле на счетах россиян находилось 410,7 миллиардов тенге (45,1 миллиарда рублей). Таким образом с 1 июля по 10 октября граждане РФ принесли в банки Казахстана более 40 миллиардов рублей.