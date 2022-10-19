Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»

Lenta.ru

В конце сентября текущего года, на фоне начала частичной мобилизации, потребительские настроения россиян резко изменились. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»
Фото: ТАССТАСС

Аналитики регулятора зафиксировали, что граждане стали больше экономить на повседневных вещах и частично отказываться от необязательных трат, например, развличений или такси. В целом на сберегательную модель поведения россияне переключились в первой половине года. Переход в «режим экономии» произошел на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения геополитического кризиса, объяснили эксперты.

В ЦБ указали, что частичная мобилизация «в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте МСП, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что сейчас больше половины россиян (51 процент) не имеют накоплений. Чаще других откладывают средства граждане старше 60 лет, сбережения есть у 53 процентов из них. Доля граждан без накоплений выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с озвученными цифрами в конце августа.

Личный счет,Банк России,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители