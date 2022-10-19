Россияне перешли в "режим экономии"

В бюллетене Банка России «О чем говорят тренды» сообщается, что после объявления частичной мобилизации россияне стали экономить на повседневных вещах.

Согласно заметке, россияне стали больше экономить и частично отказываться от части трат, например, от развлечений или использования такси. При этом такая тенденция появилась ещё в начале этого года. Эксперты объяснили такие изменения падением реальных располагаемых доходов, ухудшением потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения ситуации в мире.