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1 час назад

Россияне перешли в "режим экономии"

Елена Прошина

В бюллетене Банка России «О чем говорят тренды» сообщается, что после объявления частичной мобилизации россияне стали экономить на повседневных вещах.

Россияне перешли в "режим экономии"
Фото: ТАССТАСС

Согласно заметке, россияне стали больше экономить и частично отказываться от части трат, например, от развлечений или использования такси. При этом такая тенденция появилась ещё в начале этого года. Эксперты объяснили такие изменения падением реальных располагаемых доходов, ухудшением потребительских настроений и нарастания неопределенности после обострения ситуации в мире.

Также в бюллетене добавили, что частичная мобилизация «в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте МСП, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности».

Ранее москвичам рассказали, может ли возобновиться частичная мобилизация.

Личный счет,Банк России,
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