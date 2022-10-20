Россиянам рассказали о возможности получить двойную пенсию

«Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы», — подчеркнула Григорьева.