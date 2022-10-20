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2 часа назад

СМИ: Россияне отказываются от кредитов

Свободная пресса

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25 процентов. Об этом заявили в нескольких финансовых организациях.

СМИ: Россияне отказываются от кредитов
Фото: ТАССТАСС

Как считает эксперт, это вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита, сказала она.

Сокращение спроса может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее «Свободная пресса» писала, что 1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ, которое позволит гражданам обезопасить себя от действия мошенников за счет «противодействия переводов без согласия клиента». Однако на практике банки не предоставляют такую услугу.

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