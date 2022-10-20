СМИ: Россияне отказываются от кредитов

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25 процентов. Об этом заявили в нескольких финансовых организациях.

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Как считает эксперт, это вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита, сказала она.

Сокращение спроса может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные «Известиями» эксперты.