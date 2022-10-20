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1 час назад

В Superjob раскрыли динамику зарплат айтишников за семь месяцев

Лера Букина

В России зафиксировано увеличение зарплат ряда IT-специалистов. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные рекрутингового сервиса SuperJob.

В Superjob раскрыли динамику зарплат айтишников за семь месяцев
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

За основу взяли период с марта по октябрь 2022 года. Ниже будут приведены средние зарплаты «на руки» в месяц. Премии и бонусы сотрудников не учитывались.

Программисту PHP в марте платили 250 тыс. руб., но уже в октябре — 260 тыс. руб., программисту Java в марте зачисляли 270 тыс. руб., в октябре — 280 тыс. руб. Заработная плата разработчика Android не изменилась — в марте и в октябре она составляла 250 тыс. руб. Это же касается и системного администратора Windows и инженера технической поддержки — им все еще предлагают 130 тыс. и 85 тыс. соответственно.

Также наблюдается снижение зарплаты специалистов по тестированию и QA (со 150 тыс. руб. до 140 тыс. руб.), HTML-верстальщиков (со 100 тыс. до 90 тыс.), и game-дизайнеров (со 170 тыс. руб. до 160 тыс. руб.).

Исследование показало, что за полтора года зарплаты вышеуказанных сотрудников выросли в зависимости от должности на 5–70 тыс. руб.

Среди наиболее востребованных профессий - специалисты по информационной и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования аналитиков финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», в России 33% граждан каждый месяц откладывают свыше трети от своего заработка.

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