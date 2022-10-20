Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
15 минут назад

ЦБ ожидает рост потребкредитования по итогам 2022 года на уровне 5%

ТАССиещё 2

Потребительское кредитование в РФ по итогам 2022 года, вероятно, покажет рост в 5%, в четвертом квартале стоит ждать замедления темпов роста розничного кредитования, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в Telegram-канале ЦБ РФ.

Ипотеке в России спрогнозировали рост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается потребительского кредитования - за квартал рост 3%, за год будет, наверное, в районе 5%", - сказал он.

По словам Данилова, в третьем квартале 2022 года восстанавливалось как розничное, так и корпоративное кредитование, однако в сентябре начался отток средств населения, и по итогам четвертого квартала ЦБ ожидает замедления темпов роста розничного кредитования,

Глава департамента также отметил, что ЦБ прогнозирует рост ипотеки на уровне 15-18% по итогам года. Ранее ожидался более высокий рост, но из-за возросшей неопределенности стоит ждать сокращения темпов выдачи кредитов.

Личный счет,Александр Данилов,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители