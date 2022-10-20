Ипотеке в России спрогнозировали рост

Потребительское кредитование в РФ по итогам 2022 года, вероятно, покажет рост в 5%, в четвертом квартале стоит ждать замедления темпов роста розничного кредитования, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в Telegram-канале ЦБ РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Что касается потребительского кредитования - за квартал рост 3%, за год будет, наверное, в районе 5%", - сказал он.

По словам Данилова, в третьем квартале 2022 года восстанавливалось как розничное, так и корпоративное кредитование, однако в сентябре начался отток средств населения, и по итогам четвертого квартала ЦБ ожидает замедления темпов роста розничного кредитования,